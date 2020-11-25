Пользователи "Яндекс.Заправки" смогут заказывать еду в машину на АЗС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пользователи приложений "Яндекс.Заправки", "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты" смогут заказывать еду в машину на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщили представили компании во время своей ежегодной конференции Yet another Conference, которая в этом году проходит в онлайн-формате.

"В приложениях "Яндекс.Заправки", "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты" появилась возможность заказывать кофе и выпечку на АЗС. Теперь водителю не придется идти в кассу и стоять в очереди, чтобы купить еду. Сотрудники магазина или кафе на станции принесут все прямо в машину", - сообщили в компании.

Отмечается, что заехав на заправку, водитель может посмотреть меню в карточке станции, в разделе "Еда на АЗС". После того как он выбрал и оплатил понравившиеся блюда, останется только указать номер машины - и сотрудник станции доставит заказ в течение пяти минут. Услуга подключается на топливных сетях постепенно, сейчас она есть уже на 100 станциях BP и "Нефтьмагистрали" в Москве и области. Позже доставка появится и на других подключенных к сервису АЗС, которые продают еду.