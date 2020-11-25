Объем выплат коренным народам Якутии составил более 500 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Объем компенсационных выплат представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Якутии по результатам этнологических экспертиз с 2010 года составил более полумиллиарда рублей. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в среду на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Кроме экологических экспертиз, конечно, для соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера обязательно нужна этнологическая экспертиза. В Якутии такой закон приняли в 2010 году, с тех пор 22 экспертизы крупных промышленных проектов у нас проведено, <…> и суммарно оцененный объем компенсационных выплат представителям коренных малочисленных народов Севера составил более полумиллиарда рублей за эти годы", - сказал Николаев.

Этнологическая экспертиза обязательна для проведения до принятия решений о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

Международный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проводится с 2010 года. В 2020 году - в год 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым - форум стал называться "Дни Арктики и Антарктики в Москве", а его программа дополнилась событиями антарктической тематики. В этом году ключевой задачей форума является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктике.