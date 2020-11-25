ФНС опровергла повышение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Изменения, связанные с повышением налога на автомобили дешевле 3 млн рублей, не принимались, а повышенный транспортный налог по-прежнему придется заплатить владельцам автомобилей, которые входят в перечень Минпромторга РФ, причем цена покупки в этом случае не учитывается. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"Значение стоимости (цены) автомобиля, определенной по договоренности сторон для совершения сделок купли-продажи, залога и т. д., при расчете налога не применяется (ст. 362 НК РФ)", - говорится в сообщении.

В ФНС отмечали, что Минпромторг ежегодно с 2014 года формирует Перечень автомобилей со средней стоимостью более 3 млн рублей по специальной методике, которая предусмотрена приказом Минпромторга России. При этом Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта.

По данным ФНС, в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет, повышающий коэффициент составляет 1,1, за автомобили средней стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей не старше пяти лет налог будет двойным. А за автомобиль средней стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей и не старше 10 лет, а также если он дороже 15 млн рублей и не старше 20 лет необходимо будет заплатить тройную сумму налога.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ не планирует пересматривать налог на дорогостоящие автомобили. ФНС также сообщила, что владельцам автомобилей стоимостью более 3 млн рублей необходимо платить налог на роскошь, даже если они приобрели автомобили со скидкой, поскольку ФНС для расчета налога использует не цену сделки, а специальный порядок, утвержденный Минпромторгом.