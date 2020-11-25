Новые сервисы и большая колонка с экраном. Что "Яндекс" показал на презентации

Новая колонка с "Алисой"

У "Яндекса" были две умные колонки — стандартная "Яндекс.Станция" и "Яндекс.Станция Мини". Новая колонка получила название "Станция Макс". В отличие от предыдущих моделей, у нее есть LED-экран на передней панели, поддерживающий видео 4К HDR, пять динамиков мощностью 65 ватт, пульт управления с микрофоном для приема голосовых команд. Экран — самое важное обновление. В режиме отдыха на нем отображается время, при проигрывании музыки — визуальное представление. С помощью экрана голосовой помощник "Алиса" дополняет свои ответы анимацией и выражает эмоции. "Станция Макс" доступна в четырех цветах: белый, черный, красный и синий. Сегодня открывается предзаказ, на "Маркете" колонка появится 1 декабря.

Новые сервисы

Курьерская доставка в точное время. Сейчас компания тестирует в нескольких московских точках доставку товаров с "Яндекс.Маркета" через "Яндекс.Лавку", которая привозит заказы за 15–20 минут. Это позволит пользователям выбирать конкретное время доставки, а не ждать курьера в первой или второй половине дня. Клиент заказывает товар с "Маркета". Получает уведомление, когда заказ приходит в "Лавку". После этого в один клик в удобное время вызывает курьера с этим заказом из "Лавки". На первом этапе такая доставка будет работать примерно в 100 "Яндекс.Лавках" в Москве. Вес доставляемых товаров будет ограничен с учетом того, что заказы выполняют пешие курьеры. Каждая доставка застрахована на 500 тыс. рублей.

Обновленные "Яндекс.Заправки". Уже знакомый сервис, который позволяет заправляться, не заходя на кассу АЗС, обновился. Теперь водитель может заказать через приложение еще и доставку кофе и выпечки. Функция доступна через приложения "Яндекс. Заправки", "Яндекс. Навигатор" и "Яндекс. Карты" в 100 АЗС BP и "Нефтьмагистрали" в Москве и Московской области. В дальнейшем доставка кофе и снеков появится и на других заправках.

Сервис для предпринимателей "Яндекс.Бизнес". В этом сервисе малый и средний бизнес сможет запускать рекламные кампании на площадках "Яндекса" — "Поиске", "Картах", "Услугах", "Дзене" и на сайтах рекламной сети. Достаточно задать бюджет, указать информацию о товаре или услуге и приложить фотографии. Алгоритмы "Яндекса" сами создадут объявления, разместят их на площадках и распределят бюджет. Кроме того, сервис предложит предпринимателям делать рассылки по обезличенным базам, где собраны пользователи, которые интересовались товарами и услугами компании. Сервис позволит владельцам бизнеса организовать онлайн-запись клиентов на услуги или, например, бронирование столиков в ресторане.

Роботы-доставщики