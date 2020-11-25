Дума продлевает в первом чтении отсрочку по долгам для пострадавшего от пандемии бизнеса

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о продлении отсрочки по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии бизнеса.

В июле Госдума приняла закон, согласно которому индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Это правило должно применяться к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года, законопроектом предлагается заменить эту дату на 1 мая 2021 года.

Кроме того, принятый летом закон предоставил не позднее чем до 1 июля 2022 года возможность рассрочки по кредитному долгу до 1 млн рублей для пенсионеров, не имеющих иных источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ.

Законопроектом также предлагается продлить до 1 июля 2021 года (было до 31 декабря 2020 года) действие запрета приставам осматривать, арестовывать, изымать и передавать движимое имущество должников-граждан, за исключением принадлежащего им транспорта (автомобилей, мотоциклов, мопедов и так далее).

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и замсекретаря генсовета, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.