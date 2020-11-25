Минпромторг не получал письмо с предложением о запрете продажи алкоголя 1 и 2 января

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не получал письмо с предложением о запрете продажи алкоголя 1 и 2 января, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В Минпромторг России подобное письмо пока не поступало, позиция будет сформирована при его поступлении в установленном порядке", - сказали в министерстве.

По сообщению RT, член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года - 1 и 2 января. Согласно его письму, новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую при том, что региональные системы здравоохранения и так испытывают повышенную нагрузку из-за коронавируса.