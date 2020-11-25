Tesla отзывает 9,5 тыс. автомобилей в США из-за дефектов

ТАСС, 25 ноября. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 9 136 экземпляров модели Model X 2016 года выпуска. Это следует из документа, опубликованного в среду на сайте Национальной администрации дорожной безопасности, которая относится к Министерству транспорта США.

Причина такого решения - "разрушение клеевого соединения" из-за отсутствия слоя грунтовочного покрытия на обшивке крыши. В управлении отметили, что к настоящему моменту дефект не стал причиной несчастных случаев, однако "отделение обшивки от транспортного средства во время движения может быть опасно для водителей следующих [за Tesla автомобилей]".

Как сообщает агентство Рейтер, Tesla также подала заявку на отзыв около 400 электрокаров Model Y 2020 года производства в связи с недостаточно крепко затянутыми болтами, соединяющими верхний рычаг передней подвески и поворотный кулак. Из-за дефекта указанные детали могут отсоединиться друг от друга. Компании стало известно о трех таких случаях, которые не привели к ДТП и не стали причиной травм.