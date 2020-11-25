Минпромторг не рассматривает продление сроков эксперимента маркировки воды

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минпромторг не рассматривает вопрос о продлении сроков эксперимента маркировки воды, который проходит в России с 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г. Об этом в ходе парламентских слушаний "О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" в Совете Федерации заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Надо довести до участников рынка позицию, думаю, не только нашу. Если они рассчитывают, что будут сделаны какие-то послабления, как были сделаны по лекарственным препаратам, только в связи с тем, что у нас пандемия и спрос на лекарственные препараты увеличился на некоторые позиции в 10, 15 и более раз, то никаких сдвижек по окончании эксперимента и введению обязательной маркировки воды быть не должно. Кто не успел, тот будет нести необратимые финансовые потери. Это все должны, несомненно, понимать", - сказал он.

Евтухов отметил, что идея маркировки упакованной воды была отрицательно воспринята отраслью. До сих пор ни одна из компаний, которая входит в Союз производителей безалкогольных напитков, не участвует в эксперименте. Он также сообщил о том, что сейчас в системе маркировки зарегистрированы 1 тыс. 93 участника оборота воды, из которых производителей - 81. "Всего, по экспертным оценкам, их (производителей - прим. ТАСС) около 2 тыс., то есть участвует очень мало, 47 импортеров (их всего 184) и 965 организаций оптово-розничной торговли", - сообщил замминистра.

По его мнению, основной проблемой эксперимента является отсутствие в системе маркировки крупнейших производителей. "Компании не предоставляют информацию о своих производственных площадках, не проводят коммуникации с оператором. В этом плане существенно ограничены возможности тестирования, нанесения кодов маркировки, особенно на высокоскоростные автоматизированные линии", - сказал Евтухов. В то же время, по его словам, Минпромторг, Минсельхоз и оператор активно работают с теми, кто принял участие в эксперименте, в частности, утверждены методические рекомендации и план-график эксперимента, определены ключевые методы нанесения идентификации.

Первые результаты эксперимента

Кроме того, за время эксперимента протестированы или готовятся к тестированию нанесение маркировки на основные виды упаковки, протестированы все типы линий производства по уровню автоматизации по их готовности к нанесению маркировки, рассказал замминистра. Также были протестированы возможности интеграции компонента "вода" с информационными системами и ресурсами другими ведомств - с Роспатентом, Роспотребнадзором и Росаккредитацией. Отдельно прорабатывается возможность его интеграции с информационными ресурсами Минприроды, Роснедр, Росприродназора, в том числе касательно проверки лицензий на добычу воды, указал он.

Как сообщил Евтухов, вопрос проведения комплексных мероприятий в рамках подготовки к внедрению обязательной маркировки воды планируется рассмотреть на заседании Госкомиссии по противодействию контрафакту 23 декабря, тогда же будут обсуждаться предварительные итоги эксперимента. Заместитель министра добавил, что, по оценке ФНС, объем теневого рынка воды в России может составлять около 30%.