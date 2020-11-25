Индексы в Нью-Йорке изменились разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду изменились разнонаправленно.

По информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones сразу после начала сессии понизился на 56,26 пункта (-0,18%), до отметки 29 989,98. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 3,15 пункта (-0,09%), до отметки 3 632,26. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 21,45 пункта (+0,18%), до 12 058,23.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,43%, до $45,49 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,28%, до $1 809,90 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, "после того как индекс Dow Jones впервые преодолел психологически важный рубеж в 30 000 пунктов, инвесторы взяли паузу". На настроения инвесторов, отметила The Wall Street Journal, влияют три фактора: оптимизм в связи с ожидаемым началом широкого применения вакцины от коронавируса, фактическое начало процесса передачи власти новой администрации и прогнозируемое решение Джозефа Байдена выдвинуть экс-главу ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов.

"Совершенно очевидно. что сейчас мы настроены гораздо более оптимистично, - привела газета мнение руководителя департамента стратегии в компании Principal Global Investors Симы Шах. - Участники рынка сейчас пытаются учитывать такие факторы, как ожидаемый в краткосрочной перспективе рост числа инфицированных коронавирусом в зимние месяцы и более благоприятный среднесрочный прогноз, предусматривающий восстановление экономики. Однако этот среднесрочный прогноз основывается на предпосылках, которые могут меняться".