Ульяновское заксобрание приняло бюджет региона на три года с дефицитом в 6,7 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области в среду приняли бюджет региона на 2021-2023 годы в окончательном чтении. Согласно параметрам основного финансового документа региона, дефицит составит 6,7 млрд рублей.

Изначально бюджет 2020 года был принят с доходами 60 млрд 430,5 млн рублей, расходами в размере 61 млрд 330,5 млн рублей и дефицитом 990 млн рублей. По данным пресс-службы законодательного собрания региона, после внесения поправок в бюджет общий объем доходов превысит 71,4 млрд рублей, а расходы составят 80,4 млрд рублей.

"Закон [о бюджете] принят", - сообщил председатель законодательного собрания региона Валерий Малышев на заседании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе заксобрания, "за" проголосовали 23 депутата, против - 11. Доходы утверждены в сумме 64,6 млрд рублей, расходы - 71,3 млрд рублей, дефицит - 6,7 млрд рублей.

Социальная направленность

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на заседании выступил с бюджетным посланием, в котором обозначил основные приоритеты социально-экономического развития региона. По его словам, главный финансовый документ сохраняет социальную направленность, а его доходы и расходы рассчитаны с ростом.

"Несмотря на сложные экономические условия, в которых проходит формирование бюджета 2021-2023 годов, бюджетные приоритеты остаются неизменными - выполнение социальных обязательств перед гражданами и содействие достижению пяти национальных целей развития, обозначенных в указе президента. Это сохранение населения, здоровья и благополучия граждан, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация", - сказал он.

На сбережение здоровья и благополучия граждан на следующий год предусмотрено 26 млрд 774 млн рублей. По словам Морозова, финансовая политика на 2021-2023 годы будет ориентирована в первую очередь на борьбу с распространением пандемии и преодоление ее последствий, а также на создание условий для стимулирования и восстановления экономики региона. "Мы продолжим действия всех мер и инструментов поддержки, которые были начаты в ситуации пандемии коронавирусной инфекции и даже будем их расширять", - уточнил он.

Реализация нацпроектов

В 2021 году планируется реализация 21 госпрограммы с общим объемом финансирования 69 млрд рублей, что составляет 96,8% всех расходов. В государственные программы интегрированы 11 национальных проектов, на которые будет направлено 11,3 млрд рублей.

Наибольший объем средств на 2021 год направляется в отрасли социальной сферы - свыше 45 млрд рублей, что составляет 63,3% от общей суммы расходов. Затраты на реализацию программы в сфере здравоохранения составят 12,3 млрд рублей, на социальную поддержку и защиту населения - 12,4 млрд рублей, на развитие образования - почти 12 млрд рублей, на развитие физической культуры и спорта - 2,2 млрд рублей, на культуру и туризм - 2,6 млрд рублей.

Приоритетом государственной политики региона является создание условий для полноценного развития детей в Ульяновской области. "Детский бюджет" в 2021 году составит 16,1 млрд рублей, или 17,3% от общей суммы расходов.

Преодоление кризиса

В 2021 году в Ульяновской области будет продолжена работа по преодолению последствий экономического кризиса и восстановление различных отраслей. "Если кратко дать характеристику бюджету 2021 года, то я бы его назвал бюджетом возвращения социально-экономической нормальности", - заявил губернатор региона на заседании.

В следующем году на государственные программы развития транспортной системы будет направлено 8,9 млрд рублей, на сельское хозяйство - 4,8 млрд рублей, на ЖКХ - 2,2 млрд рублей. На строительство и архитектуру заложено 1,1 млрд рублей, на формирование областного инвестиционного климата - 540 млн рублей.

Помощь муниципальным образованиям составит 15,9 млрд рублей.