Банки не поддержали введение законодательной нормы об объяснении причины отказа в кредите

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Члены Ассоциации банков России не поддержали законопроект об информировании клиентов о причинах отказа в предоставлении кредита. Свою позицию они направят в комитет Госдумы по финансовому рынку и Банк России, говорится в сообщении ассоциации.

"Норма, обязывающая банки сообщать о причинах отказа в предоставлении кредита, не раскроет клиенту его возможности по кредитованию, но при этом увеличит операционные расходы кредитных организаций. По итогам обсуждения было принято решение направить позицию банковского сообщества регулятору и в профильный комитет Госдумы", - отмечается в сообщении.

Банкиры также указали, что законодательное поле уже предоставляет заемщику достаточно инструментов для получения полной информации о своем кредитном потенциале, включая бесплатную возможность запрашивать в бюро кредитных историй кредитную историю и узнавать свой персональный рейтинг.

В октябре Народный Хурал (парламент) Калмыкии внес в Госдуму законопроект, обязывающий кредитные организации всегда объяснять заемщику причины отказа в выдаче потребительского кредита.

Ранее с просьбой рассмотреть поправки в федеральное законодательство в части предоставления банками информации о причине отказа в получении кредита выступила руководитель Камчатского центра кадровых технологий Галина Зинкевич.