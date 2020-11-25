Около 30 млрд рублей направят на медицину в Ульяновской области в 2021 году

УЛЬЯНОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 30 млрд рублей из всех источников финансирования будет направлено на поддержку системы здравоохранения Ульяновской области в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания, депутаты которого утвердили соответствующий закон во втором окончательном чтении.

"Главный финансовый документ региона формировался в непростой экономической ситуации, но несмотря ни на что, областной бюджет растет с каждым годом. Только на здравоохранение с учетом всех источников финансирования выделено порядка 30 млрд рублей. И мы считаем, что в течение года сможем направить в отрасль еще больше средств", - цитирует пресс-служба слова председателя заксобрания региона Валерия Малышева.

Из них свыше 12 млрд предусмотрено на региональную государственную программу развития здравоохранения, более 1 млрд заложено на лекарственное обеспечение региональных льготников. Взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения запланированы в размере 5,3 млрд рублей, на погашение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения выделят 500 млн рублей.

"Самое главное - правильно ими распорядиться, чтобы они не лежали "мертвым грузом", а реально работали. Чтобы закупались лекарства, ремонтировались здания, а люди чувствовали, что правительство заботится о своих гражданах", - добавил Малышев, слова которого приводит пресс-служба.

Общий объем доходов бюджета региона на 2021 год составит 64,6 млрд рублей, расходы запланированы в размере 71,3 млрд рублей, дефицит составит 6,7 млрд рублей. В 2021 году в Ульяновской области будет реализована 21 государственная программа на общую сумму 68,7 млрд рублей. В полном объеме заложены средства на национальные проекты - около 11,3 млрд рублей.