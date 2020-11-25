В Фонде дольщиков считают, что опыт Татарстана надо использовать в других регионах страны

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев считает, что практику Татарстана по высокому уровню софинансирования при решении проблем обманутых дольщиков нужно распространять на другие регионы России.

"Есть некоторые субъекты, которые предлагают за федеральные ресурсы порядка 80-90% домов завершать строительство или выплачивать денежные средства, а есть пример Татарстана - они порядка 30% заявились в федеральный фонд, а порядка 70% делают самостоятельно, - сказал он журналистам в среду во время посещения строительной площадки одного из долгостроев в Казани. - Мы считаем, что эту практику нужно продолжать и распространять также и на другие регионы".

Тимофеев отметил, что Татарстана обладает высоким уровнем самостоятельности при решении проблемы.

Он добавил, что Татарстан находится в так называемой зеленой зоне по числу проблемных объектов относительно всей стройки в регионе. По его словам, республике необходимо порядка 9 млрд рублей на достройку проблемных объектов. При этом федеральный фонд обеспечивает потребности региона на 2 млрд рублей.

По итогам 2020 года в Татарстане останется восемь проблемных домов, в которых более 2,5 тыс. квартир для дольщиков, их планируется сдать до конца 2021 года.