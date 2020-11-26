Индексы в Нью-Йорке изменились разнонаправленно на фоне данных о ситуации на рынке труда

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в среду изменились разнонаправленно.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones понизился на 173,77 пункта (-0,58%) и остановился на уровне 29 872,47. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 5,76 пункта (-0,16%), до отметки 3 629,65. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 57,62 пункта (+0,48%), до уровня 12 094,40.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 1,98%, до $45,8 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,02%, до $1 804,8 за тройскую унцию.

Итоги сессии свидетельствуют о том, что после ралли, когда индекс Dow Jones впервые преодолел рубеж в 30 000 пунктов, инвесторы взяли паузу перед отмечаемым в четверг Днем благодарения, отметила газета The Wall Street Journal. Одна из причин слабой активности инвесторов - данные Министерства труда США о ситуации на рынке занятости, согласно которым число обращений за пособиями по безработице возросло за минувшую неделю на 778 тыс.

Снижение доходов населения и рост числа обращений за пособиями по безработице вызывают озабоченность у ряда инвесторов, в особенности в условиях, когда нет дополнительного пакета мер по стимулированию экономики, указало издание.

"Если потребитель не проявляет активности, то и экономика не развивается", - привела газета мнение руководителя департамента портфельных инвестиций компании Verdence Capital Advisors Меган Хорнман, отметившей, что о настроениях потребителей можно будет судить по итогам предстоящих рождественских распродаж.