Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска завершат в 2024 году

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Срок строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска стоимостью 7,8 млрд рублей, который начали возводить в 2013 году и планировали, по последним данным, завершить в 2023 году, будет продлен до 2024 года из-за смены подрядчика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства (Сибуправтодор).

Восточный автомобильный обход Новосибирска протяженностью 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". В конце августа Росавтодор в одностороннем порядке расторг контракт на строительство дороги с генеральным подрядчиком - компанией "Сибмост" - из-за многократных срывов календарного графика практически по всем видам работ - строительство первого этапа объекта должно было завершиться в 2016 году, позднее срок окончания работ сдвинулся на 2017 год, а затем на 2023-й. В настоящее время объект завершен на 45%. Нового подрядчика выберут в начале 2021 года, стоимость работ для него пересчитают с учетом актуальных цен на строительные материалы.

"Срок строительства будет продлен до 2024 года", - сообщили в Сибуправтодоре.

Там уточнили, что первый этап предполагает строительство дороги на участке с 14 по 34 км от пересечения с трассой Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до дороги Академгородок - Кольцово. Второй этап включает участок 0-14 км от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, в его составе - девять искусственных сооружений. Третий этап строительства участка с 34 по 49 км включает две транспортных развязки и 11 мостовых сооружений. Проект четвертого этапа находятся в стадии разработки.

Загруженность Академгородка

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, дорога, которая появится после первого этапа строительства Восточного обхода, серьезно загрузит территорию новосибирского Академгородка, часть Советского района города, где сосредоточены основные научные центры. Член регионального штаба ОНФ, эксперт тематической площадки ОНФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Александр Стефанов полагает, что загруженности улиц можно было бы избежать, изменив очередность этапов строительства. Однако при этом нерешенной осталась бы основная проблема - отсутствие взаимосвязи в реализации различных дорожных проектов.

"Когда планировали Восточный обход, хотели также построить магистраль Южного обхода (запланированный транзит, который должен связать две федеральные трассы, проходящие через Новосибирск, с Восточным обходом - прим. ТАСС). Если бы первый этап обхода до пересечения улицы Большевистской (магистраль, соединяющая центр с густонаселенными южными районами - прим. ТАСС) и Бердского шоссе (основная магистраль, связывающая Новосибирск с Академгородком - прим. ТАСС) был реализован, тогда перегруженности не было - трафик по этой части коридора уходил, минуя дорожную сеть Академгородка", - сказал Стефанов.

По его словам, эксперты расходятся в оценке, насколько высок будет транзитный трафик по новой дороге, поскольку автомобили поедут с западного направления на восток, в сторону Кемеровской области. Обходом также будут пользоваться жители Новосибирска, чтобы добраться до городов-спутников Бердск и Искитим, избежав части загруженных городских магистралей.

"Необходимо смоделировать транспортные потоки, подготовить дорожную сеть Академгородка. Это займет какое-то время, поэтому нужно начинать работы уже сейчас с учетом возможностей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - отметил эксперт.

Транзитная нагрузка

Позицию члена ОНФ разделяет и руководитель новосибирского регионального отделения Федерации автомобилистов России Вячеслав Ашурков. По его мнению, участок, построенный по первому этапу, приведет большегрузный транзитный транспорт к Академгородку, который в настоящее время к этому не готов. Чтобы избежать транспортного коллапса, нужно построить новую дорогу в районе улицы Демакова (улица в жилом районе Академгородка) через лес с выходом на Бердское шоссе.

"Других вариантов я не вижу. Улица Лесосечная, по которой сейчас можно выехать на Бердское шоссе, не приспособлена к движению транзитного транспорта, так как расположена в жилой зоне, а выезд на шоссе там очень узкий", - сказал он.

По словам эксперта, последний участок Восточного обхода выведет транспорт на дорогу в районе города Искитима под Новосибирском. Однако из-за сложностей со строительством моста через реку Бердь, который является частью последнего этапа работ, власти не называют конечный срок сдачи всего объекта. При этом, когда обход все же достроят, он станет полноценным дублером Бердского шоссе и примет на себя часть трафика, однако, чем больше затягивается строительство, тем больше снижается значение новой трассы.

"С каждым годом увеличивается количество транспорта, поэтому если не строить большие дорожные объекты, мы не будем успевать за этим ростом. Однако, если обход будет закончен через 15 лет, то с его помощью мы сможем снизить трафик только на 5-10% вместо запланированных 30%", - сказал эксперт.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Сибуправтодора, чтобы минимизировать нагрузку на дорожную сеть Академгородка, планируется начать строительство третьего этапа Восточного обхода еще до окончания строительства первого. Одновременно с этим должны увеличить пропускную способность муниципальных дорог, в частности, выезда на Бердское шоссе.