Правительство внесло на ратификацию в Госдуму протокол с Кипром о налогах на доходы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении с Кипром. Текст документа размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

Речь идет о протоколе о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством республики Кипр от 5 декабря 1998 года об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Он был подписан 8 сентября 2020 года.

"Необходимость внесения изменений в соглашение вызвана изменившимися условиями экономической деятельности и продиктована экономической ситуацией как в Российской Федерации, так и в мире в целом, что, в свою очередь, вызвало необходимость концентрации финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых правительством РФ мер по поддержке населения и экономики страны в свете угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В ней указывается, что "изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом".

Ранее в Минфине подсчитали, что благодаря протоколу уже со следующего года бюджет РФ будет дополнительно получать 130-150 млрд рублей ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды.

25 марта президент России Владимир Путин предложил повысить с 2% до 15% ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции. Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежание двойного налогообложения с некоторыми странами.