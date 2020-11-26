Дублирующие требования к предоставлению финансовой отчетности отменят с 2022 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление, согласно которому дублирующие требования к предоставлению бухгалтерской отчетности утратят силу с 1 января 2022 года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Дублирующие требования к предоставлению бухгалтерской отчетности будут упразднены, - говорится в сообщении. - Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин". Уточняется, что они утратят силу 1 января 2022 года.

С 2020 года отчетность и аудиторские заключения, направляемые в Федеральную налоговую службу (ФНС), отражаются в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИР БО). "Эта система, с одной стороны, упрощает взаимодействие организаций, готовящих отчетность, с государством, с другой - обеспечивает доступ контролирующих органов к необходимым финансовым сведениям", - отмечают в кабмине.

Параллельно в отношении некоторых организаций продолжают действовать требования, связанные с передачей финансовых отчетов напрямую в госорганы, минуя ФНС. В связи с запуском ГИР БО, выполняющего функцию единого источника информации, такие требования утратили актуальность и будут упразднены.

Это решение, в частности, касается федеральных государственных унитарных предприятий, поставщиков электроэнергии, естественных монополий и операторов электронных площадок в сфере закупок.

Как поясняют в кабинете министров, постановление упростит процедуру предоставления отчетности и поможет избежать дублирования функций госорганов при работе с финансовой информацией.