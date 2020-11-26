Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленной работы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей. Как сообщает в четверг официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования", - говорится в перечне поручений.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором - основном - чтении законопроект об особенностях дистанционной работы.

Парламентарии приняли 16 поправок к редакции первого чтения, их авторами выступила группа депутатов фракции "Единой России" и сенаторов. Среди наиболее важных изменений - нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: он не сможет превышать шесть месяцев. При этом перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объема их работы.