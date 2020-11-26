Резидент "Сколково" выделил 8 млн рублей на внедрения голосовых ассистентов в соцсфере

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Компания "Айвойс Технолоджи", резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково" предоставит 8 млн руб. 100 организациям в сфере социального и медицинского обслуживания населения на внедрение автоматизированных интеллектуальных сервисов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

"Проблемы, вызванные пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), часто отражаются на логистике и коммуникации - перегрузка телефонных линий, нехватка людей и техники. Оптимальный с точки зрения бюджета и скорости внедрения выход - привлечение к работе искусственного интеллекта. В рамках программы "Поддержка цифровизации в сфере медицины" компания "Айвойс Технолоджи" запускает субсидирование до 100% стоимости разработки и внедрения голосовых ассистентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 100 компаний, которые занимаются решение проблем, связанных с COVID-19 в сфере социального или медицинского обслуживания населения, получат до 80 тыс. рублей на установку голосового робота iVoice. Программа легко заменяет целый контакт-центр или значительно повышает его эффективность. Так, ассистент может одновременно принимать до 100 тыс. звонков и вести индивидуальный диалог с каждым абонентом. Заявки на получение субсидий будут приниматься до конца года.

Голосовые боты создаются с помощью разработанной "Айвойс Технолоджи" платформы iVoice.tech. Платформа также позволяет быстро интегрировать систему управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и IP телефонии заказчика с сервисами распознавания речи, генерации речи, нейронными сетями с возможностью машинного обучения, подключение внешних сервисов. При этом скорость внедрения составляет от 3 до 5 дней.

По словам проектного менеджера кластера информационных технологий "Сколково" Андрея Коньшина, в период пандемии сфера здравоохранения остро нуждается в коммуникационных решениях. И у резидентов "Сколково" есть решения, которые могли бы закрыть эти потребности.

"В частности, "Айвойс Технолоджи", в 2020 году получившая статус резидента Фонда, уже зарекомендовала себя как компания, создающая востребованные автоматизированные интеллектуальные сервисы. В свою очередь, "Сколково" выделило технологическое направление по автоматизации HyperAutomation для того, чтобы обеспечить фокусную поддержку компаниям, занимающимся автоматизацией коммуникаций, бизнес-процессов и документооборота", - цитирует Коньшина пресс-служба.