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Путин поручил проработать введение льгот по страховым взносам за найм безработных

Речь идет о работниках, трудоустроенных через службы занятости

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения временных льгот по уплате страховых взносов за работников, трудоустроенных через службы занятости. Как сообщает в четверг официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Рассмотреть вопросы, касающиеся повышения уровня занятости населения Российской Федерации, в том числе <...> временного установления для работодателей льгот по уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование работников, принятых на работу по направлению органов службы занятости из числа граждан, зарегистрированных в установленном порядке в качестве безработных", - говорится в списке поручений.

Также президент указал на необходимость проработки возможности частичного возмещения за счет средств федерального бюджета расходов работодателей на подготовку и дополнительное профессиональное образование работников, принятых на работу по направлению органов службы занятости из числа официально зарегистрированных безработных.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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