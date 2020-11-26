Сахалинские депутаты продлили льготу на транспортный налог для машин на газе до 2025 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы во втором окончательном чтении приняли изменения в закон "О транспортном налоге". Действие льготы на транспортный налог в размере 50% для автомобилей на природном газе продлевается до 2025 года, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Продлеваются до 2025 года льготы на транспортный налог в размере 50%. Это касается автовладельцев, чье транспортное средство в качестве моторного топлива использует природный газ. Уточним, что эта новация не относится к гражданам, которые уже воспользовались льготой о полном освобождении от уплаты транспортного налога", - пояснили в пресс-службе.

По мнению парламентариев, принятие поправок в закон позволит стимулировать местное население покупать автомобили на более экологичном топливе. Транспортный налог также снижен на 50% для владельцев электрокаров.

В конце лета губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что власти региона планируют за 10 лет перевести весь транспорт на газ и электричество, полностью отказавшись от бензина и дизельного топлива.