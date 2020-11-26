Авиакомпания "Волга-Днепр" приостановила полеты Ан-124 после инцидента в Новосибирске

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" приостановила полеты всех своих самолетов Ан-124 "Руслан" после того, как 13 ноября Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при экстренной посадке в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь перевозчика Марина Исайкина.

"Я подтверждаю факт приостановки (полетов Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" - прим. ТАСС), - сказала она. - Да это связано с инцидентом".

Всего в парке группы "Волга-Днепр" 12 таких самолетов. Также компания использует самолеты Ил-76, Boeing 747 и Boeing 737.

Грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" после вылета из Новосибирска в Вену утром в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем. Самолет перевозил 84 тонны автозапчастей из Сеула в Вену. В ходе посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и фюзеляж. По факту инцидента проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ан-124 "Руслан" - советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Его максимальная грузоподъемность - 120 тонн, максимальная скорость - 865 километров в час, дальность полета с полной загрузкой - 4 800 километров, размах крыла - около 73 метров.