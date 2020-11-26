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Госдума может в 2021 году рассмотреть вопрос о разрешении рекламы вина

В Минсельхозе сообщили, что речь идет о туристических баннерах, которые будут расположены вдоль дорог для того, чтобы путешественники заезжали на винодельни

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз рассчитывает, что поправки, разрешающие рекламу вина вблизи виноделен, будут рассмотрены Госдумой в следующем году. Об этом в ходе онлайн-конференции заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

"У нас были определенные разногласия с рядом ведомств, но сейчас указанные поправки находятся в Госдуме. Не думаю, что они будут приняты или рассмотрены в указанной году, но надеемся, что в следующем году Госдума их рассмотрит и примет какое-то решение", - сказала она.

Она отметила, данное предложение связано с развитием этнотуризма в России. Речь идет о туристических баннерах, которые будут расположены вдоль дорог для того, чтобы путешественники заезжали на винодельни. "Но к этому надо относиться аккуратно, потому что вино - это алкоголь и рекламу могут видеть дети", - предупредила она.

В июле 2019 года стало известно о том, что Минсельхоз РФ предлагает разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок. В разрабатываемом законопроекте предполагается разрешить наружную рекламу вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) на территориях, на которых осуществляется производство такой продукции.

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