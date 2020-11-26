РЖД в ближайшее время не планируют менять график движения пассажирских поездов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) не планируют вносить изменения в график курсирования пассажирских поездов в декабре и январе, такой необходимости пока не предвидится. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

"В случае, если текущая ситуация изменится, будет проводиться точечная корректировка графика движения", - сказал он, подчеркнув вместе с тем, что транспортная доступность субъектов РФ будет полностью обеспечена.

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество РЖД) ранее увеличила количество отмененных и сокративших курсирование поездов до 89, до этого их число составляло 57 пар. В ФПК отмечали, что в осенне-зимний период, когда востребованность поездок на дальние расстояния становится традиционно минимальной, компания провела точечную корректировку расписания движения ряда поездов по отдельным датам. В остальное время их курсирование сохраняется в соответствии с действующим расписанием, они продолжают перевозить пассажиров, чтобы обеспечивать стабильные транспортные связи между регионами.

Корректировка графика движения затронула менее 5% от всех поездов, предусмотренных существующим графиком движения.