ЦБ назвал риски, связанные с перетоком сбережений из депозитов на фондовый рынок

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Банк России указал на риски, связанные с перетоком сбережений из депозитов на фондовый рынок, среди них - увеличение числа недобросовестных практик из-за сложности предлагаемых продуктов, а также рост рисков некредитных финансовых организаций из-за усиления роли фондового рынка. Об этом сообщается в подготовленном ЦБ РФ "Обзоре финансовой стабильности II - III квартал 2020 года".

"За девять месяцев 2020 г. рост вложений физических лиц в акции и облигации превысил рост банковских вкладов граждан. Изменение сберегательной модели поведения населения в условиях снижения процентных ставок - естественный процесс, который может стать драйвером развития рынка ценных бумаг. Тем не менее необходимо учитывать возможные риски, связанные как с таким перетоком, так и с его скоростью", - отмечает ЦБ.

Ключевым риском регулятор указывает риск мисселинга (введение в заблуждение покупателя по отношению к существенным условиям вложений средств). "Многие продукты фондового рынка являются новыми для клиентов, и необходимо контролировать риски мисселинга. Банк России следит за возможными рисками и проводит консультации с рынком по снижению рисков, связанных с вложениями различных категорий инвесторов, прежде всего непрофессиональных участников, в сложные продукты", - указано в обзоре.

Во-вторых, отмечает ЦБ, если существенная часть вложений направляется в инструменты иностранного фондового рынка, то аналогично вложениям в наличную иностранную валюту этот процесс по сути отражает отток средств из российской экономики и несет соответствующие риски.

"В настоящее время такие вложения не имеют масштабного характера и по объему не превышают снижения валютных вкладов, поэтому, скорее всего, они связаны с перераспределением валютных активов физических лиц в пользу более доходных инструментов. В 2019-2020 годах 71% средств, инвестируемых населением в облигации, пришлось на облигации российских эмитентов", - подчеркивает регулятор.

Помимо этого, рост участия граждан повышает системную значимость фондового рынка и в целом некредитных финансовых организаций. "При этом происходят одновременно два эффекта: с одной стороны, конъюнктура фондового рынка становится существенным фактором для благосостояния граждан, с другой стороны, участие розничных инвесторов может усиливать волатильность фондового рынка. Для Банка России это обуславливает необходимость большего акцента на мониторинге данных рисков, в будущем могут понадобиться дополнительные инструменты для их купирования", - отмечается в документе.