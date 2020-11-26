Российский бизнес рассматривает ESG как один из инструментов повышения стоимости

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Представители российского бизнеса рассматривают ESG (Environmental, Social and Governance) формат работы как один из инструментов повышения собственной капитализации, сообщил в ходе круглого стола ТАСС "Социальная ответственность бизнеса: инвестиции и коммуникации" представитель "Роснефти".

Деятельность компаний в области устойчивого развития и социальной ответственности - относительно новый тренд в стратегиях российских компаний. Вместе с тем, подход к вопросам ESG уже закреплен действующими корпоративными программами ряда крупных компаний, в том числе, "Роснефти".

"Мы рассматриваем ESG не как нишевое направление, а как дополнительную грань инвестиционной привлекательности. То есть компания продолжает сохранять сильные фундаментальные операционные и финансовые показатели и при этом интегрирует эту нефинансовую часть", - сказал представитель компании.

По его словам, в текущий момент компания готовит план по углеродному менеджменту до 2035 года. В частности, "зеленые" инвестиции "Роснефти" за период 2018-2022 года достигнут 300 млрд рублей.

Работа на перспективу

Как рассказал управляющий директор пресс-службы Сбера Александр Базиян, банк реализовал в общей сложности свыше 150 проектов в сфере ESG, однако тема социальной и экологической ответственности бизнеса не так популярна, как этого хотелось бы.

"Пока, наверное, в отличие от европейских стран, наше (российское) общество готово не в полной мере (к реализации ESG-проектов - прим. ТАСС). Тем не менее, мы пытаемся продвигать эту тему и понимаем, что она касается каждого человека, не только наших клиентов. И тематика ESG продолжает нарастать. Общество развивается стремительно и мы предполагаем, что культура экологичного потребления будет развиваться семимильными шагами", - сказал Базиян.

Аналогично обстоит ситуация в компании СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания). Компания достаточно активно реализует социальные проекты - особенно, в период пандемии.

"Вся эта деятельность на текущем этапе не помогает компании привлекать новых партнеров или инвесторов, но получает широкий отклик у людей", - сообщил директор по связям и коммуникациям СУЭК Сергей Григорьев.

В период пандемии волонтеры компании помогли обеспечить школьников в регионах присутствия планшетами для онлайн-обучения, а также помогли в снабжении медучреждений необходимой бытовой техникой и продуктами.