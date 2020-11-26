"Росэнергоатом" опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Радиационная обстановка на Ленинградской АЭС и в городе Сосновый Бор в норме, сообщения о якобы ЧП на станции, приведшем к превышению радиационного фона, не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

Отмечается, что в четверг в социальных сетях и на некоторых интернет-сайтах появились соответствующие сообщения.

"Официально информируем о том, что сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС 26.11.2020 года с превышением радиационного фона, распространяемые рядом сайтов и социальных сетей неизвестными авторами, являются ложными. Правоохранительные органы уже занимаются поиском инициаторов данной информационной атаки - за распространение недостоверной общественно значимой информации в СМИ и сети интернет законом предусмотрено наказание", - сообщает концерн.

По данным "Росэнергоатома", по состоянию на 16:00 26 ноября на Ленинградской АЭС в работе на мощности 100% находятся третий и четвертый блоки РБМК. Пятый блок ВВЭР-1200 находится плановом ремонте. Шестой блок станции работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации на мощности 75%, кроме того осуществляет подачу горячей воды и тепла в объеме 1500 куб. м.

Радиационный фон на площадке Ленинградской АЭС и в городе Сосновый Бор - в пределах естественных фоновых значений.