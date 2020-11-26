Калви намерен предоставить суду "мощные доказательства" невиновности по уголовному делу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви сообщил, что намерен предоставить суду "мощные доказательства" невиновности по уголовному делу в отношении него и других фигурантов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Мы потеряли столько сил, времени и возможностей, здоровья из-за этой истории. Мы очень ждем суд, чтобы доказать нашу невиновность, у нас собраны мощные доказательства", - приводит пресс-служба слова Калви по итогам его встречи с российским бизнес-омбудсменом. Калви также выразил надежду на то, что "дело завершится как можно скорее, и можно будет идти вперед".

По словам Титова, изначально было очевидно, что это предмет не уголовного разбирательства, а корпоративный спор, который должен был решаться в гражданских судах. "Мы с самого начала целиком были на вашей стороне и поддерживали вас не столько ради делового климата, сколько ради правды и справедливости. И мы будем продолжать эту работу, впереди еще суд", - ответил Титов, которого цитирует его пресс-служба.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Помимо Калви по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Верховный суд России 12 ноября изменил с домашнего ареста на запрет определенных действий меру пресечения Калви и другим шестерым фигурантам дела. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.