{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Калви намерен предоставить суду "мощные доказательства" невиновности по уголовному делу

По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, изначально было очевидно, что это предмет не уголовного разбирательства, а корпоративный спор, который должен был решаться в гражданских судах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви сообщил, что намерен предоставить суду "мощные доказательства" невиновности по уголовному делу в отношении него и других фигурантов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Мы потеряли столько сил, времени и возможностей, здоровья из-за этой истории. Мы очень ждем суд, чтобы доказать нашу невиновность, у нас собраны мощные доказательства", - приводит пресс-служба слова Калви по итогам его встречи с российским бизнес-омбудсменом. Калви также выразил надежду на то, что "дело завершится как можно скорее, и можно будет идти вперед".

По словам Титова, изначально было очевидно, что это предмет не уголовного разбирательства, а корпоративный спор, который должен был решаться в гражданских судах. "Мы с самого начала целиком были на вашей стороне и поддерживали вас не столько ради делового климата, сколько ради правды и справедливости. И мы будем продолжать эту работу, впереди еще суд", - ответил Титов, которого цитирует его пресс-служба.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Помимо Калви по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Верховный суд России 12 ноября изменил с домашнего ареста на запрет определенных действий меру пресечения Калви и другим шестерым фигурантам дела. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.

Теги
РоссияКалви, Майкл
Чубайс заявил, что экс-глава Всемирного банка Вулфенсон особо относился к России
Бывший президент ВБ умер в возрасте 86 лет
Читать полностью