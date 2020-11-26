Fitch присвоил стабильный прогноз российскому корпоративному сектору на 2021 год

ТАСС, 26 ноября. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило стабильный прогноз на следующий год российскому корпоративному сектору, сообщила пресс-служба организации.

"Прогноз Fitch Ratings по российскому корпоративному сектору на 2021 год является стабильным, поскольку значительное ухудшение ситуации по сравнению с текущим напряженным положением в 2020 году маловероятно", - говорится в сообщении.

Fitch ожидает, что доходность портфеля российских компаний снизится на 8,1% в этом году, на 4,6% - в 2021 году и на 4,2% - в 2022 году. Денежный поток в корпоративном секторе, по мнению аналитиков, в 2020 году будет отрицательным, поскольку компании вряд ли смогут генерировать достаточно денежных средств для внутреннего финансирования.

При этом Fitch прогнозирует увеличения дивидендных выплат в 2020 году, так как для них в основном используются накопленные за 2019 год средства. "Мы считаем, что корпорации не захотят резко прекращать свои ранее объявленные дивидендные планы. Поэтому большинству корпораций в 2020 году потребуется увеличить размер заимствований", - считают аналитики.

Снижение в абсолютном выражении выплат по дивидендам может произойти в 2021 году. В таком случае, свободный денежный поток выйдет на уровень безубыточности в 2021 году и незначительно улучшится до 0,2% в 2022 году.