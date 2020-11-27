РБК: ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны риска

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ планирует расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Отмечается, что поправки в законодательство необходимы для внедрения единой межбанковской платформы ЦБ по проверке клиентов, которую регулятор рассчитывает запустить в конце 2021 - начале 2022 года. Платформа ЗСК, или KYC (know your client - "знай своего клиента"), в перспективе позволит кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний, которые будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. Как следует из законопроекта, ЦБ рассчитывает принимать активное участие в этом распределении.

По словам одного из источников РБК на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка. В ЦБ изданию подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.

"Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций", - пояснил представитель ЦБ.

По данным РБК, ЦБ должен быть наделен правом оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые обслуживаются в российских банках.

Как это будет работать

Предполагается, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях клиентов в Банк России и Росфинмониторинг. Регулятор в свою очередь будет относить клиентов к одной из трех групп в зависимости от уровня риска: группа с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, или красная зона; группа со средним риском, или желтая зона; группа с низким риском, или зеленая зона.

Аналогичное распределение будут проводить и кредитные организации, причем на разных этапах работы с клиентом: при приеме на обслуживание, при получении от него требований провести ту или иную операцию, а также при снятии средств или переводе их в другой банк в случае расторжения договора. Информация также будет направляться в Банк России. Если ЦБ понизит статус юрлица или переведет его в самую рисковую группу, кредитная организация в течение пяти рабочих дней может направить регулятору собственные оценки по этому клиенту. Если же банк согласится с решением ЦБ, новый подход должен применяться к компании уже на следующий рабочий день.

При попадании клиента в красную зону банк будет обязан проинформировать его об этом. Причем если такая компания дважды за год столкнется с запретом на проведение тех или иных операций, любой из банков будет вправе расторгнуть с ней договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов. Банки также получат право не принимать новых клиентов из красной зоны на обслуживание. Если компания, наоборот, считается низкорисковой (зеленая группа), банк будет не вправе сразу же отказаться от заключения с ней договора обслуживания.

Уточняется, что компании зеленой и желтой зон будут иметь возможность узнавать свой статус в банке по запросу. Частота запросов не регламентируется. Клиент, отнесенный в красную зону, сможет в течение полугода оспорить это, предоставив документы и пояснения в банк. За ним также сохранится право на обращение в межведомственную комиссию при Банке России - эта структура и сейчас занимается реабилитацией клиентов из так называемого черного списка (попасть в него можно по нескольким критериям: например, компания слишком много использует наличные и при этом существует меньше двух лет, клиент не платит или почти не платит налоги, наличные снимаются регулярно и т.д.; в ЦБ действует механизм реабилитации юрлиц, попавших в такие списки).

Отказы банков в обслуживании или проведении операций при этом не будут считаться основанием для гражданско-правовой ответственности.