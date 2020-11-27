В Госдуму внесли законопроект о единых требованиях в сфере оказания ритуальных услуг

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Антон Жарков ("Единая Россия") внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о единых федеральных требованиях к деятельности похоронных служб. Текст документа в пятницу размещен в думской электронной базе данных.

Автор инициативы отмечает, что законом "О погребении и похоронном деле" не определены требования к качеству ритуальных услуг и деятельности по их оказанию, а также к учету мест захоронения. Законопроектом предлагается устранить указанные проблемы и пробелы в правовом регулировании, указывает депутат.

"В частности, предлагается установить в качестве основания осуществления деятельности по организации похорон юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключение ими с уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ (органом местного самоуправления) соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон, а также определить существенные условия такого соглашения, порядок заключения соглашения, а также основания и порядок его расторжения", - говорится в пояснительной записке.

Основаниями для расторжения соглашения в одностороннем порядке предлагается установить существенное нарушение специализированной службой условий такого соглашения, привлечение ее к административной ответственности в течение трех лет три и более раза за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушение требований по приему заказов на организацию похорон и незаконное распространение информации о смерти граждан. "Устанавливается порядок контроля за выполнением обязательств по выполнению указанных требований посредством организации и проведения уполномоченным органом проверок, включая правила фиксации нарушений требований и устранения таких нарушений", - уточняется в сопроводительных материалах.

Документ также определяет общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений, в том числе дает право на создание семейных (родовых) захоронений через публичную оферту. Законопроектом устанавливается общий порядок учета мест захоронений посредством ведения соответствующего реестра уполномоченным региональным органом. Помимо этого, документ закрепляет в федеральном законодательстве термины, связанные с оказанием ритуальных услуг, в частности, понятия "организатор похорон", "закрытое кладбище", "родственное захоронение" и др.

Помимо этого, инициатива закрепляет разделение федеральных, региональных и муниципальных полномочий по установлению требований в области похоронного дела. К федеральному уровню относятся регулирование порядка захоронения отдельных категорий лиц, установление порядка инвентаризации кладбищ и мест захоронения, минимального перечня предметов, необходимых для безвозмездного погребения, а также утверждение порядка создания и ведения единого реестра недобросовестных специализированных служб.

Переходные положения законопроекта разрешают не переоформлять ранее выданные паспорта (удостоверения) на место захоронения. Кроме того, предусматривается, что до 1 января 2022 года для предоставления семейных (родовых) захоронений на кладбищах не требуются правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых расположены кладбища, а до 1 сентября 2022 года допускается оказание услуг по организации похорон лицами, не включенными в реестр специализированных служб.