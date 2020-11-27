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Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства из Великобритании

Это связано с распространением птичьего гриппа

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства из Великобритании в связи с распространением гриппа птиц. Об этом говорится в материалах ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Соединенного Королевства эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 27 ноября вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Соединенного Королевства следующей продукции: живая птица и инкубационные яйца, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц", - говорится в документе.

Кроме того, запрещается транзит из Великобритании живой птицы по территории РФ.

Реально запрет коснется поставок живой птицы и инкубационных яиц. Ввоз другой продукции птицеводства из Великобритании запрещен в рамках российского продовольственного эмбарго, которое действует с августа 2014 года.

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