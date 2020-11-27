МЭР направило более 4,6 млрд рублей на реализацию программ развития некоторых регионов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития направило более 4,66 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития, сообщается на официальном сайте министерства.

"Из них в ноябре 1,46 млрд рублей предоставлены Алтайскому краю, Курганской области, а также республикам Алтай, Калмыкия Карелия и Тыва", - отмечается в сообщении.

Всего до конца 2020 года Минэкономразвития направит на реализацию программ развития более 6,2 млрд рублей, оставшиеся средства будут перечислены регионам в начале декабря.

"Реализация индивидуальных программ развития регионов является частью Общенационального плана восстановления экономики до 2024 года. Подготовительные работы, начатые в 2020 году в рамках реализации программ, дадут толчок к снятию существующих ограничений и поддержанию темпов социально-экономического развития регионов", - отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

Отмечается, что за счет выделенных средств в Карелии будет построена дорожная инфраструктура и туристический визит-центр для развития археологического комплекса "Беломорские петроглифы", а также производственные здания на территории промышленного парка и кластер зимних видов спорта в Петрозаводске.

Кроме того, в Туве в рамках индивидуальной программы развития началась модернизация комплекса для производства железобетонных изделий и кирпича. "Также в рамках программы в регионе ведется подготовка для запуска производства изделий из шерсти, лесоперерабатывающего производства, комплекса переработки дикоросов, создания инфраструктуры для жилищного строительства и санаторно-курортного комплекса "Чедер", - указывают в Минэкономразвития.

Поддержка предпринимателей

По данным министерства, в Курганской области, Алтайском крае и Калмыкии средства будут направлены на поддержку предпринимателей. "В Курганской области за счет выделенных средств проведена докапитализация микрокредитной компании на сумму 250 млн рублей. В Алтайском крае средства будут направлены на поддержку малого бизнеса. В Калмыкии в рамках индивидуальной программы планируется предоставление субсидий юридическим лицам", - поясняют в Минэкономразвития. Кроме того, в регионе ведется работа по формированию фонда развития Республики Калмыкия для оказания поддержки инвесторам.

"В Республике Алтай в 2020 году в рамках индивидуальной программы развития началась реализация мероприятий по развитию туристической инфраструктуры, субсидированию авиаперевозок, а также развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении.

Алтайский край, Курганская область, Республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Тува входят в список 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития, для которых в 2020 году по инициативе Минэкономразвития были утверждены индивидуальные программы развития. В Минэкономразвития указывают, что программы рассчитаны до 2024 года, на их реализацию выделено 50 млрд рублей из федерального бюджета. Основная часть мероприятий программ направлена на ускорение темпов развития экономики, привлечение новых инвесторов и повышение качества жизни населения.