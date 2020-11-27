Хуснуллин: для строительства Ростовского кольца нужно дополнительное финансирование

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование необходимо для строительства Ростовского транспортного кольца. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

"Ключевой вопрос обсуждения сегодня - это вопрос строительства Ростовского кольца транспортного. Важнейший мегапроект такого, хочу сказать, уровня - не то что российского, а даже европейского уровня, потому что большие инвестиции, большой объем строительства. Видим, что на многих участках работа развернута, но работы еще очень много, и, конечно, нужно дополнительное финансирование, которое мы сегодня обсудили с Василием Юрьевичем [Голубевым, губернатором области] подробно, как мы будем эту программу реализовывать", - сказал вице-премьер.

В августе Хуснуллин дал поручение подготовить план ускорения создания Ростовского транспортного кольца.

Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км началось в 2017 году. Сегодня в стадии реализации находятся проекты 12 автодорог, входящих в структуру формируемого кольца. В частности, ведется создание обхода Аксая и третьей очереди Северного обхода Ростова-на-Дону. Ранее сообщалось, что до 2024 года на осуществление крупномасштабного проекта запланировано направить 100 млрд рублей.