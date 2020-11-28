Минск стал самым популярным авианапралением у россиян в декабре

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Авиамаршрут Москва - Минск стал самым популярным направлением у россиян в декабре. При этом средняя стоимость авиабилетов за год увеличилась на 71% до чуть более 8 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса поездок и путешествий Туту.ру, с которым ознакомился ТАСС. Более того, стоимость авиабилетов существенно выросла почти на всех наиболее популярных у россиян направлениях, рост стоимости на некоторых маршрутах превышает 50%, максимальный рост стоимости билета составил 192%.

"Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил данные об авиабилетах, забронированных для перелета за рубеж в период с 1 по 31 декабря, и выяснил, какие направления пользуются популярностью и как изменились средние чеки по сравнению с прошлым годом. Рост среднего чека доходит до 192%", - говорится в исследовании.

Средняя стоимость авиабилета увеличилась на 192% до более 25 тыс. рублей на маршруте Москва - Нур-Султан (10-е по популярности направление), на 154% - на маршруте Новосибирск - Ташкент (до более чем 29 тыс. рублей, это шестое по популярности направление).

Стоимость авиабилетов Москва - Ош увеличилась на 84% (предпоследнее место в топ-10) до более чем 18 тыс. рублей, примерно на 70% подорожали билеты из Москвы в Ташкент и Ереван (до почти 19,5 тыс. рублей и до почти 10,5 тыс. рублей соответственно).

"Билеты в Стамбул на декабрь пока стоят в среднем на 41% дороже, чем в декабре 2019 года, - говорится в исследовании. - Единственное направление из топ-10, где средний чек снизился по сравнению с декабрем прошлого года, это Москва - Анталья. Билеты обходятся покупателям в среднем на 8% дешевле, чем год назад, средний чек снизился до 6,1 тыс. рублей за перелет в одну сторону".