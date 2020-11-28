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Кабмин поддержал законопроект, регулирующий налогообложение криптовалюты

Правительство планирует направить развитие этого рынка в цивилизованное русло

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, регулирующий налогообложение криптовалюты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров о решениях, принятых на его заседании 26 ноября.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - указано в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин 26 ноября заявил, что цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий.

Мишустин отметил, что криптовалюты - это относительно новый инструмент, интерес к которому постоянно растет. Правительство планирует направить развитие этого рынка в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено, указал глава российского кабмина.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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