Кудрин считает, что Россия должна будет заместить нефтяной экспорт другим в 2030-х годах

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в 2030-х годах Россия должна будет заместить нефтяной экспорт другим, поскольку потребление нефтересурсов начнет снижаться.

"По прогнозам всех ведущих агентств, которые прогнозируют потребление нефти и нефтересурсов, энергетики, [на период] от 2025 года до примерно 2032-2033 годов придется пик потребления нефти в мире. А дальше потребление будет снижаться", - сказал он на Общероссийском гражданском форуме.

Кудрин добавил, что для России это двойной вызов по сравнению с другими странами. "Нам нужно заместить этот нефтяной экспорт другим", - считает он.

"В результате кризиса этого глобального и, может быть, цивилизационного у нас отдельные страны уйдут дальше, отдельные страны не смогут с этим справиться. Наша страна находится в достаточно жесткой ситуации с большими вызовами", - отметил глава Счетной палаты РФ.

По его мнению, уровень жизни населения России продолжит снижаться. "В этот кризис и в ближайший год мы упали на более низкий уровень жизни населения. Мы больше должны потреблять продовольствия, продуктов и больше удовлетворять текущих нужд. Но все равно мы будем жить хуже", - сказал Кудрин.