РБК: новые аэронавигационные данные по более чем 30 аэропортам не появятся до 30 декабря

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Поставщики аэронавигационных данных сообщили "Аэрофлоту" о том, что их технические возможности не позволят в полной мере обеспечить координирование полетов во многих российских аэропортах к 3 декабря - к моменту ввода новой системы полетов. Об этом в субботу сообщает РБК со ссылкой на презентацию "Аэрофлота".

Данная проблема связана с большим массивом изменений и запоздалой публикацией поправок в навигационных базах данных, следует из презентации компании. Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) в своей презентации сообщила, что новые аэронавигационные данные по более чем 30 аэропортам России не появятся до 30 декабря. В связи с этим пилоты будут вынуждены взлетать и садиться посредством указаний экипажам со стороны диспетчеров и с помощью бумажных карт, говорится в презентации "Аэрофлота" и в инструкциях для пилотов, с которыми ознакомился РБК.

Международная организация воздушного транспорта (ИКАО) рекомендует знакомить членов летных экипажей с изменениями системы полетов минимум за 56 дней до ее ввода. В пресс-службе Росавиации изданию сообщили, что не рассматривают перенос сроков ввода новой системы.

В свою очередь Росавиация сообщила руководству российских авиакомпаний о том, что с 3 декабря при выполнении полетов на аэродромы, аэронавигационная информация по которым будет отсутствовать в навигационных базах данных, пилотам необходимо запрашивать процедуру векторения (обеспечения навигационного наведения посредством указания курсов на основе данных радиолокаторов) у уполномоченного органа ОрВД - у диспетчеров, сообщил РБК представитель ведомства. "Также авиакомпаниям рекомендовано провести дополнительные занятия с членами летных экипажей воздушных судов по изучению требований федеральных авиационных правил в части выполнения процедуры векторения", - добавил представитель Росавиации.

Крупнейшие российские авиакомпании ("Аэрофлот", S7 Airlines, Red Wings, "Россия", "Уральские авиалинии", Utair и "Северный ветер") в ходе совещания 11 ноября в Росавиации подтвердили готовность с 3 декабря выполнять полеты, в том числе и на аэродромы, которых коснутся изменения после ввода новой структуры воздушного движения, подчеркнул представитель ведомства.

Точные сроки появления навигационных данных по московским аэропортам источники РБК не сообщают.

Об изменениях

Бывший вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту в декабре 2019 года объявил об утверждении новой структуры воздушного движения, которая позволит авиакомпаниям на 15% сократить время нахождения самолетов в московской воздушной зоне и на 14% - расход топлива, а время задержек при взлетах и посадках снизится на 70%. В новой структуре будут оптимизированы запретные зоны и зоны ограничения полетов, разработаны схемы маневрирования для основных аэропортов Московского диспетчерского центра (Домодедово, Шереметьево, Внуково, Остафьево, Раменское) и аэродромов Московской зоны ОрВД и ее смежных зон.