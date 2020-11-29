Министры мониторинга ОПЕК+ начали обсуждать варианты продления сделки в 2021 году

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мониторинговый комитет соглашения ОПЕК+ под руководством вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана начал неформальные консультации по возможным сценариям реализации Венского соглашения о сокращении добычи нефти в первые месяцы 2021 года.

"Встреча началась", - сообщил ТАСС источник, близкий к организации видеоконференции. Изначально неформальные консультации были назначены на субботу, 28 ноября, но затем были перенесены на воскресенье. Цель переговоров министров - выработать рекомендацию министерской конференции стран ОПЕК+, которая начнется уже 30 ноября, о том, в каком объеме целесообразнее сокращать добычу нефти после января 2021 года.

По действующему пока плану, с нового года ограничения должны были смягчиться. Если с августа по декабрь страны-экспортеры сокращали производство нефти на 7,7 млн б/с, то с января эта квота должна была уменьшиться до 5,8 млн б/с. Необходимость внести коррективы возникла из-за второй волны коронавируса, которая уже заставила многие европейские страны вернуть жесткие меры изоляции. Именно локдауны больно ударяют по спросу на нефть, заставляя людей сокращать потребление топлива.

В ОПЕК+ еще в ноябре подготовили сценарий реагирования на ухудшающуюся ситуацию. Страны альянса обсудили возможность отложить смягчение на три или даже шесть месяцев в новом году. Однако на плановом заседании 17 ноября мониторинговый комитет не смог вынести рекомендацию, а взял время для дополнительного изучения ситуации. Тем не менее в своем официальном коммюнике комитет ОПЕК+ сообщил рынку, что к дате министерской встречи стран ОПЕК+ рекомендация будет готова. То есть в воскресенье у министров последний шанс сформулировать ее.

Если все пройдет по плану, то в понедельник, 30 ноября рекомендацию мониторинга рассмотрят страны ОПЕК, а на встрече 1 декабря к ним присоединятся партнеры из "не ОПЕК". Они и примут решение о том, сколько участники соглашения будут добывать нефти в первые месяцы 2021 года.