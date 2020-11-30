В Госдуму внесут законопроект об отмене платной парковки при режиме повышенной готовности

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР в понедельник вносят в Госдуму законопроект о запрете на федеральном уровне взимания платы за парковку на дорогах общего пользования при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Текст и пояснительную записку к законопроекту в своем Telegram -канале опубликовал замруководителя фракции Ярослав Нилов, выступающий одним из авторов инициативы.

Депутаты предлагают внести поправку в закон об организации дорожного движения в РФ, согласно которой "парковка общего пользования, являющаяся частью улично-дорожной сети, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации не может быть платной".

Сейчас решения о введении платной парковки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения принимаются властями субъектов РФ, а на дорогах местного значения - органами местного самоуправления. При этом, согласно действующим нормам, платные парковки могут быть запрещены на основании закона субъекта РФ, однако только на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, школам, детским садам, медицинским учреждениям, организациям культуры, зданиям органов власти и т. д.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции многие граждане, ранее пользовавшиеся общественным транспортом, в целях сохранения своего здоровья пересели на личные автомобили. При этом они вынуждены размещать автомобили на платной парковке, являющейся частью улично-дорожной сети, что негативно сказывается на уровне их доходов", - подчеркивают в ЛДПР. В связи с этим депутаты и предлагают ввести запрет на взимание платы за парковку на дорогах общего пользования при введении режима повышенной готовности или ЧС.