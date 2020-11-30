Число онлайн-покупок в "черную пятницу" в 2020 году выросло на 145%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Количество покупок в интернете в "черную пятницу" в 2020 году выросло на 145% по сравнению с аналогичной распродажей в прошлом году. Об этом в понедельник сообщает газета " Известия " со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которая сравнила результаты акции по итогам 27-28 ноября в этом году с 29-30 ноября в 2019 году.

По информации издания, специалистами было проанализировано порядка 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране. Лидерами продаж стали продукты питания, количество приобретений которых подскочило в 19 раз по сравнению с 2019 годом, а средний чек увеличился до 1 тыс. рублей. На 330% выросло число покупок в категории "одежда и обувь", а средняя стоимость одной покупки составила 8,1 тыс. рублей (+19%). Кроме того, на 216% выросло и число покупок товаров для дома, ремонта и хозяйства, однако средний чек одного приобретения товаров данной категории сократился на 13% - до 8,5 тыс. рублей. Из данных "Платформа ОФД" следует, что увеличилось также и количество покупок электроники и бытовой техники (+86%), категория товаров для спорта и для ЗОЖ выросла на 30%, а парфюмерия и косметика прибавила 22%.

Как сообщил "Известиям" представитель "Платформы ОФД", в 2020 году доля продаж в интернете кратно выше, чем в обычных магазинах, поскольку за время ограничений, введенных в период пандемии новой коронавирусной инфекции, российский потребитель привык к онлайн-покупкам и стал более активно приобретать товары в интернете. Кроме того, рост числа онлайн-покупок объясняется и тем, что с каждым годом в распродажах участвует все больше торговых точек, а также категорий товаров. При этом, по данным специалистов "Платформы ОФД", общее число покупок во время акции в обычных и онлайн-магазинах снизилось на 7% по сравнению с 2019 годом.

Покупательские предпочтения

Президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал изданию, что практически все онлайн-ритейлеры подтвердили рост аудитории покупателей в сети в "черную пятницу" в 2020 году. "Согласно данным ритейлеров, первое место в списке покупательских предпочтений традиционно принадлежит бытовой технике и электронике. Повышенным спросом пользовались смартфоны и гаджеты, а также ноутбуки, - сказал Соколов. - Также россияне охотно инвестировали в то, что помогает решать повседневные задачи: холодильники, стиральные машины, встраиваемую технику, телевизоры, аудиотехнику, мелкие бытовые приборы - микроволновки, пылесосы и другое".

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) "Известиям" сообщили, что стационарная розница еще не подводила никаких предварительных итогов. В пресс-службе "Яндекс. Маркета" изданию рассказали, что всплеск потребительского спроса пришелся на "черную пятницу" - 27 ноября, поскольку именно в этот день россияне сделали на 33% заказов больше, чем неделей ранее, а также почти на 70% больше, чем в аналогичную распродажу 2019 года. В пресс-службе Ozon газете сообщили, что объем продаж и их число в "черную пятницу" (непосредственно 27 ноября) увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что средний чек во время распродажи никак не изменился.

"Черная пятница" в этом году началась у многих ретейлеров с традиционного pre-sale за неделю до самой акции, которая стартовала в РФ на площадках агрегаторов в четверг и пятницу. Закончилась акция повсеместно в воскресенье.