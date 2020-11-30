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Цена нефти Brent падает на 1,1% на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

Стоимость фьючерса нефти WTI падает на 1,27%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2021 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,1% - до $47,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:53 мск.

Стоимость фьючерса нефти WTI падает на 1,27% и находится на отметке $45,16 за баррель.

Угроза новых разногласий нависла над соглашением ОПЕК+ после того, как члены мониторингового комитета в очередной раз не смогли договориться о том, сколько нефти миру потребуется в период второй волны коронавируса. Вечером в воскресенье министры так и не пришли к единому мнению о том, нужно ли продлевать действующий уровень сокращения добычи нефти еще на 3-6 месяцев. 30 ноября страны ОПЕК вновь обсудят добычу нефти на 2021 год на фоне внутренних разногласий.

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