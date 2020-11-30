"Газпром" получил 218,4 млрд руб. убытка по МСФО за 9 месяцев 2020 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Чистый убыток "Газпрома", приходящийся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2020 г. составил 218,4 млрд руб. против 1,048 трлн руб. прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете компании за 9 месяцев.

Выручка группы в отчетном периоде упала на 24,5%, до 4,3 трлн руб. Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия, уменьшилась в 3,6 раза и составила 16,17 млрд руб.

Прибыль "Газпрома" от продаж в январе - сентябре сократилась в 3 раза, до 325,15 млрд руб., а убыток до уплаты налогов составил 327,02 млрд руб. против прибыли в размере 1,4 трлн руб. в январе - сентябре 2019 года.

При этом холдинг получил по курсовым разницам прибыль в 401,03 млрд руб. против 137,75 млрд руб. убытка годом ранее.

Убыток группы в третьем квартале 2020 года составил 251,3 млрд руб. против 211,79 млрд руб. прибыли годом ранее. Выручка "Газпрома" в июле - сентябре снизилась на 13,8% - до 1,4 трлн руб.

Инвестиции

Кроме того, группа "Газпром" планирует направить на инвестиции в этом году 1,761 трлн руб. Это на 4,9% выше, чем планировалось ранее.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2020 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 1 трлн 760 млрд 607 млн руб.", - отмечается в отчете.

Общая сумма капитальных вложений группы за 9 месяцев 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019 года снизилась на 19%, до 904,5 млрд руб., что в основном связано с завершением большей части работ по строительству газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", а также вводом в эксплуатацию объекта "Магистральный газопровод "Сила Сибири" в конце 2019 года, отмечается в отчете.

В 2019 году инвестиции по группе "Газпрома" составили 2,125 трлн руб. Этот показатель также пересматривался. Так, в конце ноября 2019 года он был понижен на 1% - до 2,125 трлн руб. с 2,149 трлн руб.

Привлечение кредитов

"Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром") в октябре - ноябре 2020 года привлек у банков кредиты на 15,824 млрд рублей на строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Об этом говорится в отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2020 года.

Заемные средства привлечены с процентной ставкой в размере от действующей ключевой ставки ЦБ РФ + 1,65 % до действующей ключевой ставки ЦБ РФ + 2,15 %. Также структура "Газпрома" привлекла в октябре - ноябре €52 млн с процентной ставкой EURIBOR + 3,20 % и сроком погашения в 2034 году.

Кредиты привлечены в рамках долгосрочных договоров, заключенных в декабре 2019 года, на финансирование проекта строительства Амурского ГПЗ. Агентами по сделкам выступили Сбербанк, Газпромбанк и банк "Интеза Санпаоло С.п.А".

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе г. Свободный Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. На полную мощность завод планируется вывести с 2025 года.

Инвестор и заказчик проекта - ООО "Газпром переработка Благовещенск".

Также в октябре "Газпром" привлек у "Сумитомо Митсуи Бэнкинг Корпорейшн" кредит на €500 млн. Процентная ставка по кредиту составляет EURIBOR + 1,75%. Срок погашения кредита запланирован на 2025 год. Кредит был привлечен в рамках договора, заключенного в сентябре 2020 года, цель привлечения кредита не раскрывается.