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Экс-главу Highland Gold Дениса Александрова назначили гендиректором Petropavlovsk

И.о. гендиректора Petropavlovsk Максим Мещеряков останется работать на руководящей должности, сообщили в компании

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Highland Gold Денис Александров назначен гендиректором золотодобывающей компании Petropavlovsk и вступит в должность с 1 декабря, говорится в сообщении Petropavlovsk.

"Petropavlovsk PLC рада объявить о назначении Дениса Александрова генеральным директором. Господин Александров присоединится к компании с 1 декабря 2020 года", - сказано в сообщении. И.о. гендиректора Petropavlovsk Максим Мещеряков останется работать в компании на руководящей должности.

Ранее Highland Gold сообщал об уходе Александрова из компании с 1 декабря.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. Основной акционер золотодобытчика - компания "Южуралзолото" Константина Струкова и его семьи, владеющая 24,39% акций. Структуры Prosperity контролируют около 20% акций компаний.

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