{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кабмин утвердил перечень технологий для заключения специальных инвестконтрактов

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, "это гарантирует инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы, особые условия аренды земли без проведения торгов"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило перечень технологий, при использовании которых компании смогут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК). Об этом сообщил в понедельник глава кабинета министров России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство утвердило перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании смогут заключать с государством специальные инвестиционные контракты, так называемые СПИК 2.0", - сказал Мишустин. По его словам, "это гарантирует инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы, особые условия аренды земли без проведения торгов".

Мишустин уточнил, что "в перечень вошли наукоемкие технологии из наиболее важных сфер экономики, в том числе энергетики, машиностроения, медицины, химической промышленности, производства газовых турбин большой мощности, конверсии дизельных автомобильных двигателей для работы в комбинированном режиме на газомоторном и дизельном топливе".

"Ключевыми критериями при отборе этих технологий стали отсутствие отечественных аналогов и наличие потенциала для дальнейшего развития", - подчеркнул Мишустин. Он считает, что новый механизм специального инвестиционного контракта позволит привлечь крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств, прежде всего для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
ЦБ РФ продал валюту с расчетами 27 ноября на 8,5 млрд руб.
Объем валюты, проданной с расчетами 26 ноября, составлял 4,5 млрд руб.
Читать полностью