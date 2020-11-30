Кабмин утвердил перечень технологий для заключения специальных инвестконтрактов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило перечень технологий, при использовании которых компании смогут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК). Об этом сообщил в понедельник глава кабинета министров России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство утвердило перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании смогут заключать с государством специальные инвестиционные контракты, так называемые СПИК 2.0", - сказал Мишустин. По его словам, "это гарантирует инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы, особые условия аренды земли без проведения торгов".

Мишустин уточнил, что "в перечень вошли наукоемкие технологии из наиболее важных сфер экономики, в том числе энергетики, машиностроения, медицины, химической промышленности, производства газовых турбин большой мощности, конверсии дизельных автомобильных двигателей для работы в комбинированном режиме на газомоторном и дизельном топливе".

"Ключевыми критериями при отборе этих технологий стали отсутствие отечественных аналогов и наличие потенциала для дальнейшего развития", - подчеркнул Мишустин. Он считает, что новый механизм специального инвестиционного контракта позволит привлечь крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств, прежде всего для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.