Исследование: оптимальный уровень госдолга РФ и Казахстана составляет 38% ВВП

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Оптимальный уровень государственного долга России и Казахстана, который сейчас находится на комфортном уровне менее 20% ВВП, составляет 37-38% ВВП. Об этом говорится в сообщении Евразийского банка развития (ЕАБР) по итогам исследования "Оптимальный долг и качество институтов".

"Государственный долг России и Казахстана находится на комфортно низком уровне, менее 20% ВВП, не превышая оптимальный уровень 37-38% ВВП. Другим странам зоны операций Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) целесообразно осторожнее подходить к своим долговым позициям, учитывая текущий уровень развития их институтов", - говорится в тексте сообщения.

При этом, по данным ЕАБР, в Армении рост государственного долга даже при превышении порогового значения 37-38% ВВП будет оказывать небольшое положительное влияние на экономический рост, а в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане отрицательный эффект при превышении долгом оптимального уровня выявлен не был.

Согласно данным исследования, по мере повышения уровня институционального развития стран оптимальный уровень долга также увеличивается. В то время как для стран с низким уровнем развития политических институтов оптимальный уровень долга составляет 37%, для стран с развитыми институтами пороговое значение долга превышает 55% ВВП.

"Такое распределение пороговых значений долга говорит о том, что страны с развитыми институтами более устойчивы к росту долговой нагрузки по сравнению со странами с менее эффективными институтами", - говорится в сообщении ЕАБР.

Главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров, слова которого приводятся в сообщении банка, отмечает, что результаты исследования не говорят о необходимости снижать уровень долговой нагрузки до оцененного оптимального уровня.

"Скорее, странам необходимо проводить взвешенную долговую политику и тщательно оценивать, станут ли дополнительные заимствования стимулом экономического роста или же приведут к ухудшению бюджетных позиций, не дав ожидаемого результата", - говорит Винокуров.