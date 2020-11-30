Потенциальные инвесторы намерены вложить более 10 млрд рублей в ТОР "Забайкалье"

ТАСС, 30 ноября. Девятнадцать новых проектов планируют реализовать на территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", объем инвестиций может превысить 10 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока (КРДВ).

"В стадии согласования сейчас находятся еще 19 проектов, реализация которых потребует дополнительного расширения границ ТОР "Забайкалье". Потенциальные инвесторы нацелены на такие отрасли экономики как горная и пищевая промышленность, логистика, сельское хозяйство, строительство социальных, гостиничных и мусороперерабатывающих объектов, производство строительных материалов. Объем заявленных инвестиций составит 10,7 млрд рублей, а реализация проектов позволит создать в Забайкальском крае еще дополнительно около 1 500 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент число реализуемых проектов на ТОР "Забайкалье" достигло 18 с общим объемом заявленных инвестиций свыше 152,7 млрд рублей и планами создать около 5,5 тыс. рабочих мест. Как отметила врио министра планирования и развития Забайкальского края Надежда Маргазова, план на 2020 год по количеству заявленных к реализации инвестиционных проектов выполнен. "По планируемым к созданию рабочим местам план выполнен на 60%, но к концу года за счет потенциальных инвесторов выйдем на стопроцентную отметку", - привели в пресс-службе слова Маргазовой.

Как отметил и. о. генерального директора КРДВ Николай Запрягаев, ТОР демонстрирует положительную динамику по привлечению инвесторов. "В целях стабильной и эффективной реализации инвестиционных проектов управляющая компания при поддержке Минвостокразвития России решает задачи по обеспечению подключения строящихся объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Налажено рабочее взаимодействие с региональными властями, в результате ТОР "Забайкалье" демонстрирует положительную динамику по привлечению новых инвесторов, которые всегда могут рассчитывать на комплексную поддержку, включающую не только налоговые преференции, но и сопровождение по всем проблемным вопросам, которые так или иначе возникают в процессе реализации проектов, независимо от объема инвестиций", - приводятся в сообщении слова Запрягаева.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границы территории опережающего развития "Забайкалье". Планируется, что в ТОР "Забайкалье" включат территории Улетовского и Читинского районов Забайкальского края. Также будет расширен перечень разрешенных видов деятельности, а затраты на создание инфраструктуры для резидентов территории опережающего развития увеличат на 1,3 млрд рублей.

"Создание в ближайшей перспективе промышленного парка "Кадалинский" позволит увеличить количество предпринимателей, готовых реализовать новые инвестиционные проекты, используя налоговые льготы, господдержку в строительстве инфраструктуры, субсидирование кредитной процентной ставки и административные преференции", - отметили в КРДВ.