Эстония попросила Россию согласовать ремонт моста на КПП "Куничина гора - Койдула"

ТАЛЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство экономики и коммуникаций Эстонии обратилось к Министерству транспорта РФ с просьбой согласовать действия по капитальному ремонту моста через реку Пиуза на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Куничина гора - Койдула" на границе двух стран. Об этом министерство экономики и коммуникаций сообщило в понедельник.

Как уточняет телеканал ETV+, эстонское ведомство обратилось к российским коллегам с ходатайством, в котором указало, что все расходы по капитальному ремонту моста покроет госбюджет Эстонии. При этом для реализации проекта необходимо согласие России, поскольку часть моста находится на ее территории.

Как указано в сообщении, эстонские эксперты считают, что построенный 60 лет назад мост вскоре перестанет справляться с возрастающей транспортной нагрузкой и обеспечивать безопасность людей, которые переходят по нему границу пешком.

Эстония намерена приступить к строительным работам в 2024 году. Сроки их окончания в сообщении не указаны.