В России разрабатывают проект "водородного города"

ТАСС, 30 ноября. В России разрабатывают проект по созданию городской инфраструктуры на основе водорода. Инициатива, в частности, предполагает перевод систем ЖКХ на этот вид топлива, рассказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на онлайн-конвенте "Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с Национальной технологической инициативой (НТИ)".

"Есть несколько очень крупных проектов, которые пока не объявлены. У нас прорабатывается проект первого "водородного города". В том числе [касающийся] перевода систем ЖКХ на использование водорода. У нас также прорабатывается проект первой водородной трассы со всеми элементами эксплуатации", – сказал Песков, говоря о перспективах реализации Национальной технологической инициативы в ближайшие годы.

Среди новых приоритетов НТИ он назвал переход от поддержки относительно небольших технологических разработок к развитию, в том числе, крупных инфраструктурных проектов. Помимо идеи "водородного города" к ним относятся проекты в сфере беспилотной морской навигации и водородного транспорта, уточнил Песков.

"Для нас важнейшей задачей [также] является преодоление "москвоцентричности". Нам нужно, чтобы новая система максимально задействовала и опиралась на то, что происходит в регионах, где, собственно, <...> и развиваются наши компании", – добавил он.

Национальная технологическая инициатива – это долгосрочная программа по обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В ее рамках разработаны дорожные карты развития технологий по направлениям "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет" и др. Специалисты, работающие в рамках НТИ, развивают технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, больших данных, квантовых технологий, портативных источников энергии, нейротехнологий. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".