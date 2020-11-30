В основной капитал Липецкой области с начала года инвестировали свыше 100 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 млрд рублей инвестиций в основной капитал привлекла Липецкая область за девять месяцев текущего года. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Инвестиции в основной капитал Липецкой области за девять месяцев текущего года выросли более чем на 12% в сравнении с январем - сентябрем 2019 года, их объем составил 100,8 млрд рублей",- сказал Артамонов. Он отметил, что основной объем вложений, а именно 60,6%, приходится на закупку транспортных средств, оборудование и хозинвентарь. "На строительство и реконструкцию зданий и сооружений, расходы на улучшение земель пошло 33,2% капитальных вложений, а на жилищное строительство - 2,6%", - продолжил глава региона. Главным источником инвестирования в основной капитал стали собственные средства организаций - 67,5%. Остальная часть формировалась за счет внешних источников.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что объем инвестиций в основной капитал пришелся, прежде всего, на металлургическое производство, сельское хозяйство, отрасли транспортировки и хранения, производство пищевых продуктов, а также обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, операции с недвижимостью, информацию и связь. "В эти виды деятельности было направлено 53,6 млрд рублей инвестиций",- заметили в пресс-службе.

В этой связи Артамонов также подчеркнул, что действующая в области так называемая "четырехуровневая система привлечения инвестиций" стала одной из самых эффективных в стране. "Нам есть что предложить инвестору - особая экономическая зона "Липецк", региональные экономические зоны, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры", - сказал Артамонов.